Gillian Anderson krijgt dankzij ‘Sex Education’ seksspeeltjes toegestuurd SDE

08 juli 2020

11u18

Bron: Mirror 2 Celebrities Sinds haar hoofdrol in de Netflix-reeks ‘Sex Education’ krijgt actrice Gillian Anderson (51) heel wat pikante cadeautjes toegestuurd van fans. "Ik heb meer vibrators opgestuurd gekregen dan ooit, wat niet per se erg is", grapt ze tegenover The Mirror.

Het is niet eens de eerste keer dat de 51-jarige actrice pikante cadeaus ontvangt naar aanleiding van een televisierol. Toen ze te zien was in ‘The X-Files’ werd ooit duidelijk dat haar personage Dana Scully een 'persoonlijk massagetoestel' onder haar bed had liggen. Ook toen zagen fabrikanten daar een aanleiding in om Anderson hun producten toe te sturen.

De Amerikaans-Britse actrice is in ‘Sex Education’ te zien als sekstherapeute Jean Milburn. Het beroep van Jean zorgt nog weleens voor ongemakkelijke momenten met haar tienerzoon Otis (Asa Butterfield). Ook in het echte leven put Anderson inspiratie uit haar rol. "Ik heb mezelf nu een beetje een vrijgeleide gegeven om me ongepast te gedragen en me veel te veel te bemoeien met het persoonlijke leven van mijn kinderen", vertelt Anderson, die een dochter van 25 heeft en twee zoons van 13 en 11. “Nu ben ik dus diegene die aan tafel begint over het groeiende snorretje van m’n zoon", lacht ze. "Gelukkig word ik op straat nooit gevraagd om seksadvies te geven."