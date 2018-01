Gilles Van Bouwel oog in oog met Star Wars-schurk Darth Vader Christophe D'Huysser

29 januari 2018

11u59 0 Celebrities Achter de schermen is Gilles Van Bouwel druk in de weer met de voorbereidingen van zijn eerste programma op VIER, maar toch vond de winnaar van 'De Mol' 2016 nog even tijd om zich onder te dompelen in de magische wereld van 'Star Wars' in Disneyland Paris. Samen met zijn vriend Thomas die terug is van wereldreis.

Dat Gilles Van Bouwel een grote fan is van 'Star Wars' is al lang geen geheim weer. En dus werd de winnaar van De Mol 2016 uitgenodigd om naar aanleiding van Season of the Force in Disneyland Paris al het leuks te ontdekken dat 'Star Wars' te bieden heeft in de parken. Gaande van een ontmoeting met slechterik Darth Vader tot een epische rit in de attractie 'Star Tours: The Adventures Continue'. ‘Voor mij is Star Wars puur jeugdsentiment. Dat epische spreekt me enorm aan. En telkens als er een nieuwe film uitkomt, dan hou ik samen met enkele vrienden 'Star Wars'-marathon waarbij we in één ruk alle eerdere films herbekijken.’

Gilles genoot van de attracties en shows samen met zijn vriend Thomas. Die heeft hij acht maanden moeten missen omdat zijn lief op wereldreis was. ‘In het begin was het nog wel leuk om ’s avonds je tv aan te zetten zonder compromissen te moeten sluiten, maar alleen in bed kruipen is ook maar alleen. (lacht) Maar gelukkig bestaat er Facetime om contact te houden waardoor ik niet het gevoel had dat ik hem acht maanden heb moeten missen.’

Maar binnenkort zal Gilles zelf niet veel thuis zijn, want later dit voorjaar maakt hij zijn debuut als presentator op VIER. In een eigen liveprogramma gaat Gilles elke week, na de reguliere afleveringen van De Mol, samen met de kijker op zoek naar tips en aanwijzingen om De Mol te ontmaskeren. Vorig jaar deed hij dat al op Facebook, maar door het grote succes krijgt het deze keer een vervolg op het scherm. ‘Ik ben best wel nerveus, maar gelukkig word ik goed begeleid door ervaren rotten in het vak zoals Michiel Devlieger en Marc Uytterhoeven.’

Season of the Force loopt nog tot en met 25 maart in Disneyland Paris.

Het kind in Gilles Van Bouwel komt weer helemaal naar boven in Disneyland Paris tijdens Season of the Force. En met een Star Wars-laserzwaard in de hand toont hij graag zijn kunstjes.