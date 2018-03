Gilles Van Bouwel is terug single Redactie

21 maart 2018

05u00 0 Celebrities Gilles Van Bouwel (29) en zijn vriend Thomas (26) zijn uit elkaar. De ‘Café De Mol’-presentator gaf zijn lief vorig jaar nog alle vrijheid om acht maanden op wereldreis te gaan. “Het is alsof hij nooit is weggeweest. Een goed teken”, zei Gilles nog bij zijn terugkeer. Helaas, nu is het sprookje dan toch gedaan.

Het koppel leerde elkaar meer dan drie jaar geleden kennen via gemeenschappelijke vrienden. Dat was dus nog voor Gilles ontmaskerd werd als mol in 2016 en De Slimste Mens ter Wereld werd, en bijgevolg ook een Bekende Vlaming. De twee leken perfect bij elkaar te passen. “Wij zijn vrijwel hetzelfde. Vooral allebei heel sociaal, waardoor we een grote vriendenkring hebben. En we geven elkaar ook de vrijheid om leuke dingen met onze maten te doen", vertelde Gilles vorige maand nog in een interview. Alleen heeft die vrijheid blijkbaar wel voor een barst in hun relatie gezorgd. Thomas vertrok een jaar geleden voor acht maanden op wereldreis door Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië in het gezelschap van zijn beste vrienden. “Ik was al heel lang op de hoogte van Thomas zijn plannen, dus ik was voorbereid. En ik heb met De Mol zo'n zotte ervaring meegemaakt in Zuid-Amerika. Ik wilde hem deze ervaring echt niet ontzeggen. Als koppel moet je elkaar zoiets gunnen”, zei Gilles daar toen nog over.

De breuk is pril

Sinds de jaarwisseling was Thomas terug thuis en ging het goed met het koppel. Hun relatie leek de wereldreis van Thomas wel degelijk overleefd te hebben. “Het voelt alsof Thomas nooit is weggeweest. Da’s een goed teken”, zei Gilles. “Ik heb Tomas wel hard gemist. Maar gelukkig hadden we voortdurend contact via FaceTime. En ik heb mij in die maanden ook volledig op mijn werk bij Woestijnvis gestort.”

Toch is er nu een einde gekomen aan hun relatie. Bij VIER, waar Gilles voortaan elke zondag ‘Café De Mol’ presenteert met Frances Lefebure, bevestigen ze de breuk. “We wensen geen extra commentaar te geven. De breuk is nog pril”, klinkt het. “Maar Gilles en Thomas zijn wel in goede verstandhouding uit elkaar gegaan.”