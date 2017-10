Gilles Van Bouwel heeft bijna zijn vriend terug TK

Bron: TV Familie 0 Florian Van Eenoo photonews Celebrities De afgelopen maanden was het nogal eenzaam ten huize Van Bouwel. Gilles' vriend Thomas was immers maandenlang op wereldreis. Maar het einde is in zicht, vertelt Gilles in TV Familie.

Hij heeft zijn vriend hard gemist, vertelt de winnaar van 'De Slimste Mens'. "Hij komt bijna terug. Hij zou net voor of net na de feestdagen weer thuis moeten zijn. Ik ben er vrij zeker van dat ik dat nog wel kan volhouden. Het ergste hebben we achter de rug. Want natuurlijk heb ik Thomas bij momenten erg gemist, da's normaal."

Ze hebben elkaar veel gehoord. "Het gemis kunnen we voor een stuk compenseren door veel te facetimen en te skypen. Niet altijd makkelijk, want soms moet ik dan op de meest onmogelijke uren wakker zijn. Want ja, Thomas maakt ook zo'n f*cking zotte reis, waardoor het uurverschil vaak gróót is. Soms vijf, maar soms ook tíen uur. Maar dat stoort me niet echt: ik ben al blij dat we even kunnen bijpraten."

Hij is Thomas ook één keer gaan bezoeken. "Ik ben bijvoorbeeld net terug van Colombia, waar ik Thomas heb opgezocht. 't Was supertof. We zijn in Cartagena geweest, een bruisende havenstad, en we hebben een trektocht door de jungle gemaakt." De hele tocht meegaan, dat zag hij echter niet zitten. "Och, nee. Ik ga liever twee keer per jaar zo'n drie weken op vakantie. Constant rondreizen en telkens opnieuw verdertrekken... 't Is niet aan mij besteed. Ik denk dat ik na verloop van tijd de schoonheid van alles niet meer zou zien. Thomas denkt daar anders over. "

