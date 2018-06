Gilles De Schryver wordt voor het eerst papa IDR

27 juni 2018

00u00 0 Celebrities Vorig jaar trouwde 'Code 37'-acteur Gilles De Schryver (33) in het grootste geheim met z'n Tsjechische vriendin Kristýna. Een mooie romance, die binnenkort bezegeld wordt met een kindje.

In augustus wordt Gilles voor de eerste keer papa. "Voor mij zit er dit jaar geen vakantie in. Kristýna is hoogzwanger, dus moeten we thuisblijven. De kinderkamer is gelukkig af. Ik kijk er echt naar uit om papa te worden. Helemaal klaar voor het vaderschap ben je nooit, maar ik heb er zin in." De kleine uk zal geboren worden in Brussel, waar het koppel vorig jaar naartoe verhuisde.