Gigi Hadid wuift kritiek op hoofddoek-cover weg: "Ik ben even Hollands als Palestijns"

17 november 2018

10u02

Bron: AD 0 Celebrities Het half-Nederlandse topmodel Gigi Hadid (23) vindt de kritiek op haar coverfoto voor Vogue Arabia van vorig jaar geheel onterecht. Critici vonden het ongepast dat de westerse Hadid met een hoofddoek om poseerde. Zelf vindt ze dat heel normaal. “Ik ben even Palestijns als Nederlands.”

Gigi prijkte in maart vorig jaar met een hoofddoek vol siersteentjes op de omslag van de allereerste Vogue Arabia. Sommige mensen vonden dat het tijdschrift een moslima als covermodel had moeten kiezen. Tijdens een evenement in Sydney sprak Hadid deze week over de ophef, verwijzend naar haar Hollandse roots.



“Toen die cover werd gemaakt, vonden mensen me niet Arabisch genoeg om zulke meiden te vertegenwoordigen”, zei ze volgens Yahoo. “En dat terwijl ik half-Palestijns ben. Ik ben even Palestijns als Nederlands. Ik heb dan wel blond haar, maar ik draag de waarde van mijn voorouders mee en ik heb daar respect voor.”



Gigi kon goed over de kwestie praten met haar vriend, voormalig One Direction-zanger Zayn Malik. “Hij is half-Pakistaans, half-Engels. Als je een halfbloedje bent, als je uit twee verschillende werelden komt, kun je zien hoe de twee kanten elkaar behandelen en voel je je een brug tussen beide.”



Gigi lag overigens vaker onder vuur vanwege haar covershoots, bijvoorbeeld toen ze met een opvallend donkere huid op de Italiaanse Vogue stond.

Mensen zeggen dat ik niet verdien wat ik heb bereikt, omdat mijn familie succesvol is. Maar mijn ouders werkten fucking hard Gigi Hadid

Onverdiend succes

Gigi, onlangs nog te zien in de prestigieuze catwalkshow van lingeriemerk Victoria’s Secret, sprak in Sydney ook over de afgunst waar ze de afgelopen jaren mee te maken kreeg. “Mensen zeggen dat ik niet verdien wat ik heb bereikt, omdat ik uit een succesvolle familie kom”, zei ze.



Gigi’s moeder Yolanda, geboren in Papendrecht, werkte vroeger als model. Haar vader Mohamed is vastgoedmagnaat en miljardair. “Mijn ouders werkten fucking hard”, aldus Gigi.



“Mijn vader was een vluchteling, mijn moeder woonde in een boerderij, ging naar New York en werkte zodat ze geld kon sturen naar haar familie. Ze hebben zich gek gewerkt en mij een leven gegeven dankzij dat werk - en ik werk hard om dat te eren. Ik zou niet thuis moeten blijven zitten omdat mensen zeggen dat ik niet verdien wat ik doe, puur omdat zij succesvol waren.”