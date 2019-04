Gigi Hadid over haar vriendschap met Taylor Swift: “Ik ben haar grootste fan” SD

03 april 2019

11u48

Bron: Variety 0 Celebrities Gigi Hadid (23) maakt al jaren deel uit van de intieme kring van zangeres Taylor Swift (29). Het topmodel met Nederlandse roots is enorm trots op alles wat haar vriendin al wist te bereiken, zo vertelt ze. “Ze schrijft over dingen die mensen meemaken, maar die ze zelf niet onder woorden kunnen brengen.”

Gigi Hadid ging al tien keer kijken naar ‘Reputation’, de meest recente tournee van Taylor Swift. De tickets daarvoor hoefde ze niet eens zelf te betalen, vertelde ze aan Variety. “Ik zou ze stuk voor stuk gekocht hebben, maar Taylor is erg genereus. Ik lag op haar sofa, terwijl zij aan haar en make-up begon. En vervolgens stond ik in het publiek. Ik dacht: ‘Hoe komt het dat we net aan het chillen waren, en ik hier nu lichtjes beschonken aan het dansen ben tijdens jouw concert, en jij daar op het podium staat in een glitteroutfit?’ Het is een interessante dualiteit om aan de ene kant die vriendschap mee te maken, want ik houd van haar en ik waardeer haar als een vriend. Maar aan de andere kant ben ik ook haar grootste fan.”

En dat is echt niet gelogen. “Wat zo geweldig is aan mijn vriendschap met Taylor, is dat ze een songwriter is waarmee ik me van mijn jeugd tot mijn volwassen leven verbonden heb gevoeld. Dat we vrienden werden gaf me een inkijkje in het brein dat deze teksten creëert”, vertelt Gigi. “Ze schrijft over dingen die mensen meemaken, maar die ze zelf niet onder woorden kunnen brengen. Dat is echt geweldig. Zoals ik zei, ben ik tijdens de ‘Reputation’- en ‘1989'-tournee wel 10 keer gaan kijken. Maar het verveelt nooit, want om te zien hoe die vrouw aanvaardt wat ze heeft meegemaakt, er nummers over schrijft, eerlijk is, haar hart blootlegt en daardoor verbinding maakt met haar publiek, dat is geweldig en stimulerend.”

“Ik ben echt trots als ik haar zie”, beëindigt het topmodel haar lofzang. “De boodschap van dat album, de boodschap van de tournee en die shows is echt belangrijk voor vrouwen uit 2019.”