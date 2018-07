Gigi Hadid is kritiek op haar relatie beu KD

05 juli 2018

16u28

Bron: Instagram 0 Celebrities Ex-'One Direction'-ster Zayn Malik (25) en model Gigi Hadid (23) zijn weer samen. Al willen sommige Zayn-fans dat niet geloven. Gigi reageert nu op Instagram op hun kritiek.

Een fan op Instagram richtte een account op om te bewijzen dat Gigi en Zayn helemaal geen koppel vormen, maar gewoon doen alsof om in de media te komen. 'Zayn volgt haar zelfs niet', leest één van de berichten op het account. Kritiek die Gigi niet aan zich voorbij wou laten gaan. Ze reageert met een ellenlang bericht op de post.

"Het lijkt wel of jullie me elke dag in een nieuwe post taggen. Stop daar alstublieft mee", begint het model haar betoog. "Het is gewoon negatief. Ik heb écht geen negatieve gevoelens ten opzichte van jou. Ik weet gewoon wat voor mooie wereld er buiten is om in te leven, in plaats van te proberen om een relatie tussen twee mensen, die je niet eens kent en die je 99% van de tijd niet ziet, te ontleden."

Gigi geeft verder ook uitleg waarom Zayn haar niet volgt. De reden is simpel: hij gebruikt Instagram gewoon niet zo vaak. "Ik heb hem niet nodig als volger. Mijn ogen zijn getatoeëerd op zijn borstkas."

Een foto die is geplaatst door Zayn Malik (@zayn) op 28 mei 2018 om 19:17 CEST

Haar reactie werd gesteund door haar eigen fans, waarna het account dat de haatberichten verspreidde door de eigenaar op privé werd gezet.