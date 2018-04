Gigi Hadid is boos om kritiek dat ze te mager is, want het is niet haar schuld: "Ik zou alles geven om mijn kont en borsten van vroeger terug te hebben" MVO

17 april 2018

12u14 0 Celebrities Model Gigi Hadid is kwaad op critici die haar 'te mager' noemen. Ze kan er immers niets aan doen dat ze de laatste jaren erg is afgevallen. Hadid heeft namelijk de ziekte van Hashimoto, waardoor ze haar eetpatroon moest aanpassen.

"Toen ik op mijn zeventiende begon met modellenwerk had ik nog geen diagnose", vertelt ze in Harper's Bazaar. "Destijds noemden sommige mensen me zelfs te dik om een model te zijn! Ik had dan ook vaak ontstekingen en hield veel water op. Enkele jaren geleden kreeg ik pas degelijke medicatie om mijn symptomen te bestrijden."

Sinds haar diagnose moest ze ook anders gaan eten. "Het was vreemd om als tiener zo over je eten na te denken. Mijn vrienden konden gewoon McDonalds eten zonder dat ze er last van hadden, maar ik niet. Ik moet veel gezonder gaan eten en vaker sporten om mijn gezondheid op peil te houden. Uiteindelijk is mijn lichaam daardoor ook veranderd. Maar ik ben altijd trost geweest op hoe ik eruit zag, ook toen ik wat dikkere dijen had."

Sterker nog, ze zou zelfs liever haar oude lichaam terughebben. "Ik zou alles geven om mijn kont en borsten van enkele jaren geleden terug te hebben", zucht ze. "Maar ik wil niet terugkijken met spijt. Ik hield toen van mijn lichaam, en ik hou nu nog altijd van mijn lichaam."

Wat anderen zeggen deert haar dus niet. "Binnen enkele jaren zal ik terugkijken naar foto's uit deze periode van mijn leven, en denken: wow, wat zag je er toen goed uit. Waarom voelde je je zo slecht? Daarom trek ik me niets aan van slechte commentaar."

pre-cardi lunchin 🌭🍋🌵 Een foto die is geplaatst door null (@gigihadid) op 17 apr 2018 om 00:05 CEST