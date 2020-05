Gigi Hadid had zwangerschap zélf wereldkundig willen maken Redactie

01 mei 2020

14u27

Bron: AD 0 Celebrities Gigi Hadid is erg blij met haar zwangerschap en dankbaar voor alle gelukswensen die zij en partner Zayn Malik de afgelopen dagen hebben ontvangen. Dat vertelt ze gisteravond in een interview met Jimmy Fallon.

Alhoewel haar moeder Yolanda, die is geboren in Nederland, het nieuws al eerder wereldkundig maakte, hadden Gigi en Zayn zelf nog niet bevestigd dat ze een kleine krijgen. Net als Yolanda deed, laat ook Gigi weten dat het eigenlijk nog niet de bedoeling was dat haar zwangerschap al bekend werd. “We hadden het natuurlijk liever zelf willen aankondigen”, aldus het 25-jarige model gisteren. “Maar we zijn er heel gelukkig mee.”

In het interview drukt Fallon haar op het hart zoveel mogelijk van haar zwangerschap te genieten ondanks de staat van de wereld op het moment. “Dat probeer ik zeker”, laat Gigi daarop weten. “Het voordeel van dit alles is wel dat we thuis zijn en veel tijd met elkaar kunnen doorbrengen. We zijn er nu elke dag mee bezig.”

Bagels

Nu ze zwanger is, eet ze iedere dag zeker een ‘everything’ bagel. Groot was dan ook het enthousiasme toen haar familie vorige week op haar verjaardag kwam aanzetten met een taart in de vorm van zo’n bagel. “Ik weet niet of het de hormonen zijn, maar toen ik er achterkwam dat mijn verjaardagstaart gebakken was door Buddy van Cake Boss bleef ik maar huilen. Iedere vijf minuten dacht ik er weer aan en ging ik huilen.”

Het model en de voormalig One Direction-zanger hebben al jarenlang een knipperlichtrelatie. Sinds december zijn ze weer samen.