Gigi Hadid fleurt straten van New York op in wel érg opvallende outfit MVO

11u51 0 Photo News Gigi Hadid Celebrities Als je een wereldberoemd model bent, kan je al eens met iets wegkomen op modevlak. Dat bewijst ook Gigi Hadid, die deze week de straten van New York opfleurde in een wel érg opvallende outfit.

Niet herkend worden was blijkbaar geen prioriteit voor Hadid, tijdens een rustig namiddagje shoppen in New York. Terwijl ze de winkels van Prada en Louis Vuitton bezocht, droeg ze een gestreepte, gouden glitterbroek met luipaardprint, een wijd vallend felroze t-shirt en een oversized knalroze jas. Daar bovenop droeg ze ook nog eens een zonnebril in de winter.

De vriendin die haar vergezelde was iets soberder gekleed, maar het is ongetwijfeld moeilijk om niet op te vallen naast een durver als Gigi.

