Gigi Hadid en Zayn Malik zijn uit elkaar

13 maart 2018

21u10

Bron: TMZ/ANP 0 Celebrities Het is dan toch tot een breuk gekomen: Gigi Hadid (22) en Zayn Malik (25) hebben een punt gezet achter hun relatie. Dat bevestigden de twee via sociale media. Het half-Nederlandse model en de Britse zanger met Pakistaanse roots waren ruim twee jaar een koppel.

"Gigi en ik hadden een hele betekenisvolle, liefdevolle en leuke relatie en ik heb heel veel respect voor haar als vrouw en vriendin", liet Zayn op Twitter weten. Hij reageerde daarmee op geruchten die in Britse media opdoken over een breuk. Volgens anonieme bronnen van The Sun zouden Gigi en Zayn eerder deze maand uit elkaar zijn gegaan. "We hadden dit nieuws liever zelf met jullie gedeeld", schreef Zayn naar zijn fans. "Ik ben onze fans dankbaar voor het respecteren van onze beslissing en onze privacy."

Ook Gigi, dochter van de Nederlandse realityster Yolanda Hadid, bevestigde een kwartier later online de breuk. "Ik ben eeuwig dankbaar voor de liefde, tijd en levenslessen die Zayn en ik hebben gedeeld. Ik wens hem het allerbeste en blijf hem steunen als een vriend voor wie ik veel respect en liefde voel."

Gigi en Zayn vielen in november 2015 voor elkaar tijdens een feestje in New York, een paar maanden nadat Zayn zijn verloving met zangeres Perrie Edwards had verbroken. Afgelopen november stond Gigi op sociale media nog uitgebreid stil bij haar jubileum met de zanger, die ze toen haar 'favoriete mens' noemde.

Het stel, dat al snel werd omgedoopt tot ZiGi, maakte geen geheim van hun liefde. Zo deelden ze geregeld kiekjes van hen samen op social media, sierden ze samen de cover van de Amerikaanse Vogue en was Gigi te zien in de clip bij Pillowtalk, een van Zayns grootste hits.