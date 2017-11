Gigi Hadid en Zayn Malik zijn twee jaar samen MVO

11u02 0 Reuters Zayn en Gigi Celebrities Via een Instastory laat Gigi Hadid weten dat ze al twee jaar samen is met haar vriend, Zayn Malik. "Al twee jaar bij mijn favoriete mens!" klinkt het. De twee zijn al aan het daten sinds 2015.

Zayn en Gigi ontmoetten elkaar op een feestje in New York en werden stapelverliefd. Door haar status als één van de meest gewilde modellen van dit moment en die van hem als muzikant, wordt het duo gezien als 'het ultieme millennial power-couple'. Gigi speelde mee in Zayns videoclip voor 'Pillowtalk' en samen sierden ze de cover van de Amerikaanse 'Vogue' afgelopen juli.

Het stel, dat ook wel 'ZiGi' genoemd wordt, deelt regelmatig kiekjes van elkaar op hun social media accounts.

Instagram Gigi Hadid en Zayn Malik

Vogue Gigi en Zayn 'winkelen in elkaars kast', aldus Vogue.