Gigi Hadid bevestigt zwangerschap: “Ik probeer er zo veel mogelijk van te genieten” SDE

01 mei 2020

09u16

Bron: ANP 0 Celebrities De geruchten deden al even de ronde, maar nu heeft aanstaande moeder Gigi Hadid (25) ze ook zelf bevestigd: zij en Zayn Malik (27) krijgen een eerste kindje. Het topmodel probeert zoveel mogelijk te genieten, zegt ze aan talkshowhost Jimmy Fallon (45).

In een interview met talkshowhost Jimmy Fallon gaf Gigi Hadid effectief toe dat ze in verwachting is van een eerste kindje. “We hadden uiteraard gehoopt om het zelf te kunnen aankondigen, maar we zijn erg blij en opgewonden”, vertelde het topmodel met Nederlandse roots. “We zijn zo dankbaar voor alle gelukswensen en steun." Dat het nieuws uitlekte, daar kan het koppel uiteindelijk wel mee leven, klinkt het. “Het is duidelijk geen slecht nieuws, en we zijn blij dat we er nu eindelijk opgewonden over kunnen zijn", liet Gigi weten.

Jimmy maande haar vooral aan om van elk moment te genieten, waarop zijn gaste antwoordde: “Ik probeer! Zeker nu is het een voordeel dat we allemaal samen thuis zijn en de zwangerschap echt dag na dag kunnen beleven.” Volgens geruchten is Gigi, die al sinds 2015 een knipperlichtrelatie heeft met ex-One Direction-lid Zayn Malik, twintig weken ver. De twee zouden een meisje verwachten, maar dat heeft Gigi niet bevestigd.

Eerder deze week deden de geruchten over een mogelijke zwangerschap de ronde, die mama Yolanda ook bevestigde aan RTL Boulevard.

Lees ook:

Gigi Hadid en Zayn Malik verwachten eerste kind, bevestigt Nederlandse moeder



Derde keer, goede keer? Gigi Hadid en Zayn Malik zijn (schijnbaar) opnieuw een koppel