Gigi Hadid bevestigt liefdesreünie met Zayn Malik

06 juni 2018

Toen Gigi Hadid (23) en Zayn Malik (25) in maart bekend maakten dat ze uit elkaar waren, hoopten heel wat fans dat er ooit een verzoening zou komen. En die kwam er al erg snel: één maand na de breuk werden de twee al kussend gespot en nu bevestigde Gigi op Instagram ook dat ze effectief opnieuw een koppel vormt met de voormalige One Direction-zanger.

Op haar Instagram Stories deelde Gigi een foto waarop ze samen met Zayn gezellig in de zetel ligt en de zanger het model een kusje in haar nek geeft. Hoewel het gezicht van Zayn niet in beeld komt, maakt de tatoeage op zijn arm duidelijk dat hij het is.

Gigi en Zayn vormden twee jaar een koppel voor ze in maart een punt achter hun relatie zetten. Al snel werd duidelijk dat de twee elkaar niet kunnen missen, want amper een maand later werden ze al kussend gespot door enkele fotografen.