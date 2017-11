Gigi Hadid begaat een misstapje KDL

10u34 0 Reporters Gigi Hadid bleef met haar schoen in haar jurk haken.

Wie mooi wil zijn, moet lijden, klinkt het en daar kan Gigi Hadid van meespreken. Toen het model haar appartement in Manhattan verliet om naar de Women of the Year Awards te trekken, bleef ze met haar schoen in haar jurk haken en ging ze bijna tegen de grond. Gelukkig waren er haar jonge zusje Bella en een bodyguard om haar op te vangen. Gigi kon er achteraf smakelijk om lachen.

Reporters Gigi kreeg geluklkig hulp van haar zus Bella.

Reporters Ook een boydguard schoot ter hulp.

Reporters Gigi kon er gelukkig smakelijk om lachen.