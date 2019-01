Gigi Hadid aangeklaagd voor gebruik van haar eigen foto’s MVO

31 januari 2019

11u22

Bron: ANP 0 Celebrities Supermodel Gigi Hadid is aangeklaagd voor het gebruik van foto’s op haar sociale media. Zij staat zelf op de foto’s, maar heeft niet de rechten om ze te gebruiken.

In de aanklacht, die in handen is van BuzzFeed, staat dat Gigi wel degelijk wist dat ze niet-gelicenseerde foto’s gebruikte of foto’s gebruikte zonder een andere vorm van toestemming te hebben van de eigenaar van de beelden. In totaal heeft ze zo’n vijftig keer het auteursrecht geschonden.

Gigi is niet de enige. Veel artiesten vinden het nog altijd moeilijk te verkroppen dat zij geen enkel recht hebben op beelden waar zij zelf op staan. Zo zijn eerder onder anderen ook Jennifer Lopez, 50 Cent, Jessica Simpson en Khloé Kardashian voor hetzelfde aangeklaagd.