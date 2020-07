Ghislaine Maxwell wilde iedereen laten geloven dat ze de vriendin van Epstein was: “Maar ze was geen twaalf jaar oud” SDE

16 juli 2020

15u18

Bron: Page Six 0 Celebrities Nee, Ghislaine Maxwell (58) had geen relatie met de overleden financier Jeffrey Epstein (66). Dat zegt Christina Oxenberg (57), een voormalige vriendin van de socialite én achternicht van de Britse prins Andrew (60).

Christina Oxenberg is de dochter van de Joegoslavische prinses Elizabeth én achternicht van de Britse prinsen Charles en Andrew via haar grootmoeder, prinses Olga van Griekenland en Denemarken. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat ze zich vaak in de hoogste societykringen bewoog. Zo was ze in de jaren negentig regelmatig te vinden op de feestjes die Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell in New York gaven. De twee vrouwen werden zelfs vriendinnen.

Maar nu zowel Ghislaine als Jeffrey in opspraak gekomen zijn vanwege het misbruik van minderjarige meisjes, is Christina niet te beroerd om een boekje open te doen over het ‘duivelskoppel’, zoals ze genoemd worden. “Ze wilde me laten geloven dat ze de vriendin van Jeffrey Epstein was", zegt Oxenberg nu over Maxwell in het tv-programma ‘60 Minutes’. “Maar ik wist dat dat niet het geval was. Ze wilde gewoon een hoofdrol spelen in het verhaal."

Wanneer de interviewer wil weten hoe ze zo zeker kan weten dat er van een relatie geen sprake was, antwoordt Oxenberg snedig: “Omdat ze geen twaalf jaar oud is.” Daarmee doelt Oxenberg op de voorkeur van Epstein voor minderjarige meisjes. Een volwassen Maxwell had volgens haar z'n (seksuele) interesse nooit kunnen wekken. Toch vormden ze een goed team, zegt Oxenberg: “Ze waren een perfecte match. Ze hadden elkaar nodig. Ze waren allebei helften van het geheel dat ze graag wilden zijn. Hij had het geld. Zij had de connecties." Oxenberg zegt wel dat ze geen idee had dat Maxwell jonge meisjes ronselde voor Epstein. “Ik dacht gewoon dat ze een ranzige persoonlijkheid had.”

“Idiote Andrew”

In het verleden liet Oxenberg al weten dat ze zou doen wat ze kon om de FBI te helpen bij hun onderzoek naar Epstein. Ze herinnerde zich vooral één opvallend gesprek met Maxwell uit 1997, in de woonkamer van Ghislaine. “Ik zal het nooit vergeten", vertelde ze. “We waren alleen. Ze zei heel wat dingen, die allemaal creepy, vreemd en onorthodox waren. Ik kon niet geloven dat ze de waarheid vertelde. Ze zei dingen als: ‘Jeffrey en ik hebben iedereen op videotape!’”

Ook haar achterneef, prins Andrew, wordt van misbruik beschuldigd. “Wat kan hij zeggen? ‘Het spijt me, ik was een idioot?’ Hoe vaak wil je dat hij dat nog zegt? We weten het ondertussen wel", vertelde Oxenberg daarover aan Fox News. “Hij heeft idiote dingen gedaan. Maar hij is geen pedofiel. Ik ben er zeker van dat hij spijt heeft. Hij houdt van z'n familie. Hij is plichtsgetrouw. Hij houdt van z'n moeder en wil haar geen pijn doen."

Echtgenoot

Ondertussen duiken ook meer details op over Ghislaine Maxwells mysterieuze echtgenoot. Dinsdag lekte namelijk uit dat ze getrouwd zou zijn - al weigerde ze iets over de identiteit van haar echtgenoot te lossen, of over haar vermogen of bezittingen. Volgens Page Six - doorgaans goed geïnformeerd - zou het wel eens om de Britse CEO Scott Borgerson kunnen gaan. Vorig jaar doken er al geruchten op dat Maxwell een relatie met hem had omdat ze in z'n huis in Manchester-by-the-Sea zou wonen. In augustus ontkende Borgerson dat er van een romantische link sprake was.

