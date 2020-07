Ghislaine Maxwell denkt dat Epstein vermoord is en vreest hetzelfde lot MVO

20 juli 2020

10u13 4 Celebrities Ghislaine Maxwell (58), de rechterhand van Jeffrey Epstein, vreest voor haar leven nu ze is opgepakt door de FBI. Volgens bronnen binnen de instelling waar ze wordt vastgehouden is ze ervan overtuigd dat haar voormalige partner is vermoord achter tralies. Nu is ze bang dat haar hetzelfde zal overkomen.



Ghislaine verblijft onder strenge beveiliging in het Brooklyn Detention Center in New Hampshire, waar ze wordt vastgehouden sinds haar arrestatie op 2 juli. “Iedereen die Jeffrey heeft gekend, gaat ervan uit dat hij is vermoord”, aldus een vriendin van Ghislaine aan de Britse krant ‘The Sun’. “Dat gelooft ook Ghislaine. Voor ze werd opgepakt, ontving ze regelmatig doodsbedreigingen. Nu ze vastzit, vreest ze het ergste.”

Maxwell zou namelijk in het bezit zijn van belangrijke informatie over de zedenzaak rond pedofiel Jeffrey Epstein. Ze zou jarenlang minderjarige meisjes voor hem en andere mannen hebben geronseld. Onder die mannen zou volgens verschillende beschuldigers ook prins Andrew zich bevinden. Daarnaast werden ook de namen van Donald Trump en Bill Clinton genoemd in de zaak. Kortom, er zijn momenteel veel machtige mannen die hun hart vasthouden voor de getuigenis van Maxwell. Zij is er zelf vast van overtuigd dat enkelen van hen tot het uiterste zouden gaan om haar het zwijgen op te leggen.

Beveiligde cel

Bronnen binnen de gevangenis bevestigen dat de cel van Maxwell 24 uur per dag in de gaten wordt gehouden. Om te voorkomen dat ze zichzelf iets zou aandoen - volgens de officiële rapporten pleegde Jeffrey Epstein zelfmoord - werd haar zelfs haar beddengoed afgenomen. “De cel is zo kaal mogelijk, zodat er geen voorwerpen blijven liggen waarmee ze zich kan verwonden."

“Ghislaine vreest dat ze de dag van haar proces niet zal halen”, aldus de anonieme vriendin. “Ik had regelmatig contact met haar toen ze was ondergedoken. Ze was zo bang dat ze bodyguards had ingehuurd om het huis te beveiligen. Maar nu kan ze zich niet meer verstoppen. Ghislaine zou zichzelf nooit iets aandoen. Als er iets met haar gebeurt... dan moeten we andere conclusies trekken.”

