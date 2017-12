Gewonde Blake Lively legt filmopnames stil KDL

11u13

Bron: ANP 0 EPA Celebrities De opnames van de film 'The Rhythm Section' liggen even stil. De oorzaak daarvan? Een blessure van Blake Lively, die de hoofdrol speelt in de film.

Blake raakte gewond aan haar hand tijdens het draaien van een actiescène en dat zorgt ervoor dat de opnames tijdelijk stilgelegd zijn. Wat er net aan de hand is met de actrice, is niet helemaal duidelijk, maar de productie verwacht dat de opnames snel hervat kunnen worden.

'The Rhythm Section' vertelt het verhaal van een vrouw die op wraak zint als zij er achter komt wie er verantwoordelijk was voor de vliegtuigramp waarbij haar familie omkwam. De film zou begin 2019 in de bioscopen te zien moeten zijn.

Photo News Blake speelt de hoofdrol in de film en ziet er haast onherkenbaar uit.