Geweldig nieuws! Evelien en Nicolas uit 'Blind Getrouwd' verwachten een kindje MVO

27 april 2018

12u20 3902 Celebrities Heuglijk nieuws voor één van de 'Blind Getrouwd'-koppels uit het vorige seizoen: Evelien en Nicolas zijn in verwachting.

Dat nieuws deelde zender vtm via Facebook. Evelien en Nicolas zijn gelukkig samen sinds ze op 4 november 2016 hun ja-woord gaven in het programma, en hadden het een jaar later al over het stichten van een gezinnetje. "We weten nog niet wanneer er kinderen komen, maar we gaan er geen vijf jaar meer mee wachten", zeiden ze toen. Nu zijn ze daar duidelijk werk van aan het maken.

“We kijken enorm uit naar de komst van ons eerste kindje!" klinkt het. "We zijn sinds onze trouwdag steeds dichter naar elkaar toegegroeid en zijn klaar voor de volgende stap. Ouders worden is een enorm avontuur, maar het is iets dat we allebei heel graag willen."

Wij zijn in blijde verwachting!💞 Dit najaar verwachten @nicolasvanderhallen en ik ons eerste kindje🍼😍 #somuchlove #blessed Een foto die is geplaatst door null (@evelienbaten) op 27 apr 2018 om 12:03 CEST