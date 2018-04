Geweldig: Ellen feliciteert P!nk met titel van 's werelds mooiste vrouw TDS

19 april 2018

Pink (38) werd zopas door het Amerikaanse tijdschrift People uitgeroepen tot ’s werelds mooiste vrouw. Ze neemt de titel over van Julia Roberts (50), die vorig jaar voor de vijfde keer door het Amerikaanse blad in het zonnetje werd gezet. Toen de zangeres met Ellen DeGeners praatte over haar nieuwe titel, vertelde ze dat ze zich afvraagt of haar kinderen deze titel hebben geregeld. Pink staat samen met de 1-jarige Jameson en 6-jarige Willow op de cover van het tijdschrift. Veel mensen vinden P!nk een voorbeeld voor alle vrouwen. En dat vindt ook Ellen!