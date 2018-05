Gewaagd! Kendall Jenner showt haar boezem in Cannes TDS

14 mei 2018

19u12

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities Kendall Jenner (22) is geen preuts meisje meer. Dat bewees ze in januari al eerder door volledig uit de kleren te gaan voor een fotoshoot, en ook op het Filmfestival van Cannes dat momenteel bezig is wou ze dat nog eens duidelijk maken. De afgelopen dagen kwam ze dan ook meermaals zonder beha naar de rode loper.

De wereld weet het intussen: de familie Kardashian en Jenner zijn niet vies van een streepje naakt. In januari deelde Kendall Jenner nog enkele naaktfoto's in zwart-wit van fotografe Sasha Samsonova met haar bijna 88 miljoen volgers, wat heel wat teweeg bracht op de sociale media. En ook de afgelopen dagen bewees ze nog maar eens hoe ze de aandacht kan trekken.

Op de rode loper in Cannes dook Kendall immers op zonde beha. Eerst op een feestje voor juwelenmerk Chopard, waar ze in een korte doorzichtige jurk kwam opdraven. Onder die jurk droeg ze enkel een nude of huidkleurige slip. Het resultaat? Alle fotografen wouden Jenners boezem op de gevoelige plaat vastleggen.

Achteraf deelde Kendall ook zelf een foto op Instagram, waarmee ze duidelijk een knipoog gaf naar de beelden. "Oops", schreef ze onder het kiekje.

oops Een foto die is geplaatst door null (@kendalljenner) op 11 mei 2018 om 23:51 CEST

Ook tijdens de premiere van de film 'Girls Of The Sun' was Kendall het gespreksonderwerp op de rode loper. Want jawel, ook daar had de realityster haar beha voor thuisgelaten.