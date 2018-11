Geveilde jurken Aretha Franklin brengen duizenden euro's op TDS

11 november 2018

09u07

Bron: ANP 0 Celebrities Een avondjurk van de in augustus overleden zangeres Aretha Franklin heeft op een veiling in New York 10.000 dollar opgebracht, zo meldt veilinghuis Julien’s Auctions. De roze jurk, versierd met pailletten, droeg de Queen of Soul tijdens een concert in 1993.

Een andere opvallende outfit van Franklin die ze aanhad tijdens een concert in 1991 in de Radio City Music Hall in New York ging voor 7500 dollar onder de hamer. De rode jurk was een ontwerp van de Canadese modeontwerper Arnold Scaasi. Franklin, die bijna drie maanden geleden op 76-jarige leeftijd overleed, stond bekend om haar modieuze uitdossingen. Ook hoeden van haar werden geveild.

De veilingcollectie bestond uit tal van bezittingen van bekende artiesten. Zo ging een jasje van Madonna voor 100.000 dollar onder de hamer en bracht eentje van Michael Jackson bijna 300.000 dollar op.