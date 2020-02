Getuigen schetsen weinig fraai beeld van Weinstein: “‘Hoe weet ik anders of je kan acteren?’, zei hij terwijl hij masturbeerde” SDE

05 februari 2020

22u11

Op het proces tegen Harvey Weinstein (67) kwamen woensdag verschillende getuigen aan het woord die allemaal het verhaal van vermeeld slachtoffer Jessica Mann (34) op een of andere manier ondersteunden. Zo was er onder meer de getuigenis van Lauren Young (30), een model die ook aangerand werd door de producent.

Woensdag kwamen verschillende getuigen in naam van de openbare aanklager aan het woord. Zo ook Lauren Young (30), een model en actrice die vertelde hoe Weinstein haar in februari 2013 aanrandde. Omdat het misbruik niet plaatsvond in New York werd de producent daarvoor niet aangeklaagd, maar Young trad op als een zogeheten ‘Molineux-getuige’: iemand die komt getuigen over misdaden waarvoor de beklaagde niet werd aangeklaagd, met als doel om een gedragspatroon te schetsen. Het verhaal van Young klinkt dan ook erg bekend in de oren. Ze vertelde hoe ze een scenario geschreven had en dat graag aan Weinstein wilde laten lezen. Weinsteins vriendin, Claudia Salinas, was ook aanwezig. De producent vroeg beide vrouwen om even mee te gaan naar zijn hotelkamer omdat hij zich moest voorbereiden op een speech. Salinas sloot Young echter op in de badkamer met Weinstein, waar hij meteen uit de kleren ging. “Ik was in shock", vertelde ze. “Ik liep naar de deur. Op dat moment had hij zichzelf al uitgekleed en hij ging voor me staan met zijn naakte lichaam. Ik voelde me zo in de val gelokt. Het meisje dat me had uitgenodigd, sloot de deur. Ze liet me daar achter. Toen besefte ik: ‘Dit was opgezet spel, ze heeft me in deze situatie gebracht’”, zei een geëmotioneerde Young. Weinstein begon haar jurk uit te trekken en greep haar vast terwijl hij masturbeerde. “Hij zei: ‘Hoe weet ik anders of je kan acteren?’ Ik zei de hele tijd nee, dat ik een vriendje had, dat ik niet geïnteresseerd was. Hij antwoordde: “Zo doen alle actrices het’.”

Daarna verliet hij de badkamer. “Ik bleef nog even staan, in shock. Ik trok mijn jurk op. Ik denk dat ik het zelfs niet vast ritste, en ik verliet de badkamer. Claudia stond daar nog. Ik keek haar kwaad aan en vertrok.” Young beschreef vervolgens hoe ze naar het huis van een vriend ging en in tranen vertelde wat er gebeurd was. “Getraumatiseerd. Angstig. Paranoïde.” Ze belde de politie niet. “Hij had macht en ik was bang.”

Andere getuigen

Eerder die dag waren er nog twee andere getuigen aan het woord gekomen. Rothschild Capulong, een voormalige medewerker van het DoubleTree hotel was aan het werk op 18 maart 2013, de dag waarop Weinstein Jessica Mann verkracht zou hebben. Capulong beschreef hoe de twee er “ontevreden" uitzagen toen ze incheckten. “Normaal gezien zijn koppels erg goedgezind wanneer ze inchecken", klonk het. “Maar zij waren dat niet.” Daarom stuurde hij een e-mail naar de security van het hotel “om mogelijk de kamer van mr. Weinstein even na te kijken.” Die mail werd niet teruggevonden - volgens het hoofd beveiliging van het hotel omdat het computersysteem vervangen werd - en de beveiliging bracht ook geen bezoekje aan de kamer van Weinstein.

Vervolgens kwam ook casting director Marci Liroff aan het woord. Zij vertelde hoe ze op Weinsteins vraag toestemde om Jessica Mann en een vriendin auditie te laten doen voor de film ‘Vampire Academy’, ook al was het vreemd dat een producent - of in dit geval distributeur - een zegje zou hebben in de casting. “Ik wist al op voorhand dat ze te oud zouden zijn voor de rollen, want ze waren halverwege à eind de twintig. Wij zochten 15-jarigen", vertelde Liroff. “En ze waren te groot. Maar ik gaf ze het voordeel van de twijfel.” Toch waren de vrouwen niet geschikt: “Het waren niet echt sterke actrices, dus ze zouden ook niet geschikt zijn voor een andere rol.”