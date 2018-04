Getuige in zaak Bill Cosby: "Andrea Constand heeft het misbruik verzonnen" MVO

In de rechtszaak tegen Bill Cosby was het woensdag de beurt aan de getuigen van de verdediging. De advocaten van de gevallen komiek riepen onder meer Marguerite Jackson op, die op dezelfde universiteit werkte als beschuldiger Andrea Constand.

Volgens Jackson deelden de twee in 2004 een hotelkamer toen ze een uitwedstrijd van de universiteit bezochten. Op de kamer zouden ze een nieuwsitem op televisie hebben gekeken over een beroemdheid die werd verdacht van misbruik. Constand zou toen hebben opgemerkt dat dat haar ook was overkomen. Jackson vertelde dat ze daarop doorvroeg, onder meer of haar collega aangifte had gedaan. Die zou uiteindelijk hebben toegegeven dat het misbruik niet echt had plaatsgevonden, maar dat ze een hoop geld zou kunnen verdienen door met een verhaal naar buiten te komen dat dat wel zo was.

De getuigenis van Jackson werd niet toegelaten door de rechter bij de eerste bespreking van de zaak, die in juni nietig werd verklaard. Het juridische team besloot daarop de verklaring buiten de rechtbank vrij te geven. Constand zegt zich Jackson niet te kunnen herinneren.