Getrouwde Priyanka Chopra verandert naam op Instagram MVO

06 december 2018

17u45 0 Celebrities Priyanka Chopra heeft haar status als getrouwde vrouw online officieel gemaakt. De 36-jarige actrice veranderde haar naam op Instagram in Priyanka Chopra Jonas. Op Twitter en Facebook liet de Indiasche alles vooralsnog bij het oude.

Priyanka en Nick Jonas trouwden afgelopen zaterdag in het Indiase Umaid Bhawan-paleis, een van de grootste paleizen ter wereld. De dag erna volgde een traditionele hindoe-ceremonie. Op dinsdag was er een receptie in New Delhi en woensdag liep het stel voor het eerst als getrouwd koppel over een rode loper in New Delhi.

De meerdaagse bruiloft had plaats na een verloving van vier maanden. Priyanka en Nick waren voor de verloving nog geen twee maanden samen.