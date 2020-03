Getroebleerde Amanda Bynes in verwachting van eerste kindje LOV

18 maart 2020

17u41

Bron: Daily Mail 2 Celebrities Enkele weken geleden raakte nog bekend dat Amanda Bynes (32) haar verloving met vriendje Paul Michael had afgebroken. De twee lijken nu echter terug een koppel te vormen, want ze maakten op Instagram bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kind samen.

“Baby aan boord!”, schreven Amanda en Paul bij een foto van een echo, die al snel weer verwijderd werd. Bronnen van het Amerikaanse E! News bevestigen dat het nieuws klopt. Zo is op de foto van de echo ook de naam van Bynes te zien.

Dat de twee het nieuws al snel weer ingetrokken hebben, zal waarschijnlijk te maken hebben met de familie van de getroebleerde actrice. Die lieten al weten dat ze bezwaar hebben tegen het koppel, en hielden eigenhandig het huwelijk van Bynes en Michael tegen. Maar dat lijkt ze toch niet te stoppen om samen te blijven.

Amanda en haar verloofde ontmoetten elkaar bij Anonieme Alcoholisten, waar ze allebei in behandeling waren. De actrice lijkt de laatste maanden aan de beterende hand te zijn na een aantal chaotische jaren. Tijdens die periode kwam ze vooral in het nieuws door haar mentale problemen.

Bipolaire stoornis

Bynes’ moeder Lynn is de curator van de voormalig actrice. Ze werd in 2014 benoemd tot bewindvoerder van haar dochter, die door mentale problematiek in een psychiatrische instelling zat. De actrice was onzorgvuldig met geld en was ‘een risico voor zichzelf en de mensen om haar heen’.

De Amerikaanse, die in 2010 haar laatste acteerjob had, werd jaren geleden gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis en verbleef in meerdere klinieken. Ook worstelde ze met verslavingen. Haar problemen kwamen veelvuldig in het nieuws, vooral omdat Amanda geregeld vreemde berichten op Twitter plaatste. Zo hield ze onder meer tirades over zanger Drake (33), met wie ze een haat-liefdeverhouding had.

De laatste maanden lijkt het stukken beter te gaan met de actrice. Ze sloot haar mode-opleiding succesvol af en zou zich vooral richten op haar gezondheid.