Exclusief voor abonnees Getroebleerde acteur schiet ex-lief neer en pleegt daarna zelfmoord, voor ogen van schoonmoeder: “Er was overal bloed” Silke Denissen

22 mei 2020

19u00

Bron: Page Six/Daily Mail 5 Celebrities Dinsdagavond speelde zich een waar drama af in het huis van Erica Price (34) in Kentucky. Haar ex-vriend, acteur Hagen Mills (29), drong haar woning binnen, schoot haar neer en pleegde daarna zelfmoord. Haar moeder zag het allemaal voor haar ogen gebeuren.

Wanneer Erica Price haar moeder Tammy vraagt om dinsdag op baby Mila te komen babysitten, heeft ze nog geen vermoeden van het drama dat zich dan zal afspelen. Tammy zegt graag toe en de avond verloopt initieel rustig. Maar dan klopt Hagen Mills, de ex van Erica en vader van Mila, aan de deur. “Ik dacht eerst dat het m'n zoon was", zegt Tammy. “Maar toen het tot me doordrong wie er aan de deur stond, probeerde ik ze te sluiten. Hij werkte zich echter naar binnen, en ik zag dat hij een pistool had. Hij richtte dat op mij, maar zei dat hij me geen kwaad zou doen. Hij wilde alleen binnenkomen en wachten." Hagen bindt Tammy’s handen vast met duct tape. “Ik probeerde hem te kalmeren, maar het was duidelijk dat hij z'n verstand verloren was. Mila was doodsbang, hysterisch. Ik probeerde haar te troosten, wilde haar zeggen dat het allemaal wel in orde zou komen.”

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen