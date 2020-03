Gestrande Anouk weigert hulp: “Geef het geld aan mensen die het nodig hebben” Maxime Segers

22 maart 2020

17u43

Bron: AD 0 Celebrities Nu Anouk (44) nog steeds vastzit in Marrakesh, zijn verschillende Nederlanders acties gestart om de zangeres naar huis te halen. Er wordt geld ingezameld en sommige mensen zijn zelfs van plan om privéjets te huren. Anouk wil daar echter niets van weten. “Ik vind het hartstikke aardig, maar ik wil helemaal niet dat mensen geld voor mij inzamelen. Geef het geld aan mensen die het écht nodig hebben.”

Anouk houdt haar volgers al dagen op de hoogte van haar situatie in Marokko, waar ze momenteel vastzit. De zangeres kampt met zware astma en heeft besloten om voorlopig niet naar huis terug te keren. Ze beleeft slapeloze nachten en stelt in een nieuwe video veel buikpijn te hebben. Ondanks haar besluit zijn fans van de Haagse rockchick verschillende acties gestart om haar naar huis te krijgen. Lief, maakt Anouk duidelijk, maar verre van noodzakelijk. “Het is niet zo dat ik aan de grond zit. Ik moet net als ieder ander op m'n uitgaven gaan letten. Maar het is niet dat we geen eten meer hebben en dat ik voorlopig niet vooruit kom.”



De zangeres hoopt dat de mensen die de acties voor haar zijn gestart het geld aan andere dingen willen besteden. “Dus ja, alle goedbedoelde acties, echt super bedankt, maar ik zou het fijner vinden als je het geld geeft aan mensen die het écht nodig hebben. En dan bedoel ik: ga eens kijken bij de voedselbank. Er is zoveel armoede in Nederland nog. Of vraag aan het Rode Kruis wat je nog kan doen", roept ze haar volgers daarom op.

Schaamteloos

Bovendien is Anouk van mening dat het regelen van een privéjet grote onzin is. “Er is zoveel dat jullie kunnen doen in plaats van mij helpen aan een privévliegtuig. Sorry, dat kan echt niet.” Ze benadrukt dat het 'schaamteloos’ is om vliegtuigen met slechts twee personen aan boord te laten vertrekken. Daarom wacht ze af tot de toestellen weer volledig benut kunnen worden.



In de tussentijd vermaakt Anouk zich wel, stelt ze haar fans gerust. “Ik red me wel, echt waar. Ik heb een bed, ik heb drinken en eten. Ik heb wat boekjes. Ik ben gezond. M'n familie en vrienden zijn gezond. Ik wacht gewoon rustig af.”

Anouk vloog vorige week naar Marokko om in alle rust, even weg van haar zes kinderen, te kunnen schrijven aan nieuwe muziek in een luxeresort. Vier dagen zou ze wegblijven, maar nu zit ze er vast. Vanwege het coronavirus besloot het Noord-Afrikaanse land vorig weekend om alle vluchten naar een aantal landen in Europa voor onbepaalde tijd te schrappen. Anouk besloot niet meteen mee te gaan met de paar extra vluchten om Nederlanders terug te halen: ze wilde ouderen en gezinnen voorrang geven.