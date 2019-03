Gestoorde fan probeert weer in te breken bij Taylor Swift KD

07 maart 2019

20u20

Bron: ANP 0 Celebrities Een inbreker heeft geprobeerd om de woning van Taylor Swift (29) binnen te dringen. De man kreeg eerder al een celstraf omdat hij vorig jaar al bij de zangeres ingebroken had.

Roger Alvarado, die vorige maand zes maanden celstraf kreeg voor een inbraak bij Taylor Swift maar nog op vrije voeten was, sloeg in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw toe. Hij was op het dak van het appartement van de zangeres geklommen en had een deur ingetrapt, waardoor volgens TMZ om 2 uur 's nachts het alarm afging. Beveiligers van Taylor Swift belden daarop onmiddellijk de politie. De fan is meteen gearresteerd.

Vorig jaar april werd dezelfde inbreker op dezelfde plek gearresteerd, toen lag hij binnen zijn roes uit te slapen op de bank. Hij had toen al een straatverbod voor een eerdere inbraakpoging. Bij de rechtbank in New York bekende hij schuld. Het was de bedoeling dat hij zijn celstraf zou uitzitten in Florida. Ook moest hij verplicht in therapie.