Gespot: The Weeknd verliet vannacht het appartement van ex TDS

16u19 0 Photo News Celebrities Enkele dagen terug kon je bij ons nog lezen hoe de ex-partners van Justin Bieber en Selena Gomez het wel erg goed Maar net wanneer je dacht dat de saga niet gekker meer kan worden, heeft de zanger intussen alweer zijn zinnen gezet op zijn ex, Bella Hadid. Enkele dagen terug kon je bij ons nog lezen hoe de ex-partners van Justin Bieber en Selena Gomez het wel erg goed met elkaar konden vinden

Rapper The Weeknd had tot voor kort een relatie met Selena Gomez, maar het koppel brak eind vorige maand met elkaar. De breuk zou het resultaat zijn geweest van de verzoening tussen Selena en Justin Bieber. Die zijn sinds dan opnieuw een koppel.

Wilde nacht

Abel Tesfaye, zoals The Weeknd jin het echt heet, bleef echter niet bij de pakken zitten, wel integendeel: enkele dagen na de breuk werd model Yovanna Ventura gefotografeerd toen ze in de wagen van de zanger was gestapt, om samen met hem de nacht in te trekken.

Meermaals samen gezien

Maar nu, amper drie dagen later, zou The Weeknd dus opnieuw zijn pijlen hebben gericht op zijn ex-lief Bella Hadid. De twee werden namelijk samen innig gezien op restaurant. Bovendien werd The Weeknd gisterennacht gespot, toen hij de woning van Bella in hartje New York stiekem probeerde verlaten.

Maar wat met Drake?

De vraag die velen zich nu echter stellen: wat met rapper Drake? Ook hij zou de voorbije weken verschillende keren op date zijn geweest met het zusje Hadid. Al is dat probleem volgens bronnen van de baan. 'Drake is Bella al vergeten", klinkt het.

Photo News The Weeknd probeerde angstvallig de verzamelde pers te ontwijken.

Photo News Ook Bella Hadid probeerde nog haar gezicht te verstoppen wanneer ook zij haar appartement verlaat. Tevergeefs.