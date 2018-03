Geslaagd?Jim Carrey maakt karikatuur van Trumps perschef Sarah Huckabee Sanders SD

19 maart 2018

17u58

Bron: USA TODAY/AP 0 Celebrities Vergeet Banksy, het is Jim Carrey die tegenwoordig furore maakt met zijn kunstwerken. De 56-jarige acteur deelde een portret op Twitter van een dame die verdacht goed lijkt op Sarah Huckabee Sanders, de perschef van het Witte Huis. Het vernietigende bijschrift schiet bij sommigen echter in het verkeerde keelgat.

"Dit is het portret van een zogenaamde christen wiens enige doel in het leven is om te liegen voor de slechteriken. Monsterlijk", schrijft Carrey. Een statement die bij enkele boze twitteraars kwaad bloed zet. Zij vinden dat Carrey het begrip 'christen' in een slecht daglicht plaatst. "We zondigen allemaal", tweette een volger. Een andere deelde een meme van iemand die het deksel van een vuilnisbak optilt op zoek naar bekendheden om te bashen. Nog een andere deelde een foto van Carrey met de tekst: "En dit is een foto van een voorbijgestreefde acteur die in vijftien jaar tijd geen enkele fatsoenlijke film heeft uitgebracht."

USA TODAY contacteerde Carreys manager maar die wilde geen commentaar geven. Zijn woordvoerster daarentegen bevestigt aan Associated Press dat Carrey de maker is maar wil niet gezegd hebben of het al dan niet Sanders is die afgebeeld wordt.

Het is niet de eerste keer dat Carrey spot met de gevestigde waarde. Zo deelde hij vorig jaar een karikatuur van de Amerikaanse president Donald Trump aan het roer van een boot die wegzinkt in een 'zee van leugens'. "Wanneer gooit de Republikeinse Partij deze gek eindelijk overboord?", zo luidde het. Niet veel later ging hij nog een stapje verder en postte hij een foto van Trump die het achterwerk kust van de Russische president Vladimir Poetin. "Met Trump in het Witte Huis kan Poetin de Derde Wereldoorlog winnen zonder één schot af te vuren. #PuckerUpPOTUS"

In een daaropvolgend interview omschreef Carrey het schilderen van Trump als een emotionele zuivering. "Ik denk dat niemand eraan kan ontsnappen. Het gevoel dat we met z'n allen de controle kwijt zijn."

This is the portrait of a so-called Christian whose only purpose in life is to lie for the wicked. Monstrous! pic.twitter.com/MeYLTy1pqb Jim Carrey(@ JimCarrey) link