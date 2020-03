Geschorste Grammy-baas definitief ontslagen MVO

03 maart 2020

18u37

Bron: ANP 0 Celebrities Deborah Dugan, de in januari geschorste baas van de Grammy Awards, is haar job nu echt kwijt. De Recording Academy heeft zijn leden per brief laten weten dat Deborah niet langer verantwoordelijk is voor de uitreiking van de muziekprijzen, melden Amerikaanse media.

De oud-chef werd in januari geschorst nadat een vrouwelijke collega haar had beschuldigd van pesten op de werkvloer. De Recording Academy startte een onafhankelijk onderzoek, waarna werd besloten haar te ontslaan. Wie Deborah gaat opvolgen, is nog niet bekend.

De Amerikaanse ontkent alle beschuldigingen en klaagde haar oud-werkgever direct na haar schorsing aan. Ze stelt dat ze op non-actief werd gezet nadat ze verschillende misstanden binnen het bedrijf had aangekaart. Zo kwam Deborah met beschuldigingen van onder meer seksuele intimidatie en corruptie. Ook deze beschuldigingen werden volgens de Recording Academy meegenomen in het onderzoek. De uitkomst daarvan is niet bekendgemaakt.