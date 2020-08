Geruchten steken de kop op: wordt Ellen Degeneres straks vervangen door James Corden? MVO

05 augustus 2020

10u22

Bron: The Sun 0 Celebrities Nu Ellen Degeneres (62) onder vuur ligt wordt de toekomst van haar talkshow in twijfel getrokken. Ellen zelf zou al bij de grote bazen van het netwerk hebben aangegeven dat ze ermee wil stoppen. Volgens insiders is niemand minder dan James Corden (41) één van de kandidaten om haar te vervangen.

Corden presenteert momenteel de razend populaire ‘The Late Late Show’ op CBS, waarin hij hoge toppen scheert met rubrieken als ‘Carpool Karaoke’ en ‘Spill Your Guts Or Fill Your Guts’. Zender NBC, die ‘The Ellen Show’ uitzendt, zou met hem in gesprek zijn. Als Ellen er de brui aan geeft willen ze uiteraard een andere talkshowpresentator onder de arm nemen, en James is een leuke optie. “Ellen zou binnen enkele jaren sowieso op pensioen gaan”, klinkt het bij insiders. “De netwerkbazen hadden hun oog al op James laten vallen lang voor de controverse rond Ellen ontstond.”

Het zou echter een twijfelachtige zet zijn voor Corden, gezien hij al een succesvolle talkshow heeft. Bovendien is hij daardoor een wereldberoemde publiekslieveling geworden. Waarom dan de controverse gaan opzoeken door dé Ellen Degeneres op te volgen? Dat zou een flinke deuk kunnen geven in zijn goede reputatie. Bovendien is het nog niet bevestigd dat Ellen daadwerkelijk zal vertrekken. Ze staat immers nog drie jaar onder contract bij NBC, en het is minder makkelijk om onder zo’n overeenkomst uit te raken dan je zou denken.

Nu is het enkel afwachten of de heisa rond Ellen zulke proporties aanneemt dat de zender geen andere keuze heeft dan haar te ontslaan. Het wordt Degeneres verweten dat ze achter de schermen nooit vriendelijk is tegen haar gasten of haar personeel. Bovendien zouden de werkomstandigheden op de set allesbehalve fijn zijn.