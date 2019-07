Geruchten over romance tussen Shawn Mendes en Camila Cabello aangewakkerd SD

08 juli 2019

13u13 0 Celebrities De geruchten over een mogelijke romance tussen Shawn Mendes (20) en Camila Cabello (22) doen al sinds 2015 de ronde, maar sinds ze samen het nummer ‘Señorita’ uitbrachten, zijn ze opnieuw flink aangewakkerd.

Gisteren werden Shawn Mendes en Camila Cabello hand in hand in Los Angeles gespot. Samen met zijn zus en moeder gingen ze brunchen op een terrasje in Hollywood. Camila woonde enkele dagen eerder ook Shawns concert bij en deelde haar bewondering voor de zanger op Instagram. “Je bent echt geweldig”, schreef ze bij een filmpje, met daarbij een hartje. “Je bent ongelooflijk.” En ook op een feestje voor de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag waren ze niet bij elkaar weg te slaan.

Geruchten dat er meer tussen de twee zou spelen, werden nog maar eens aangewakkerd nadat Camilla en Shawn samen het nummer ‘Señorita’ uitbrachten. In de bijbehorende clip zijn ze te zien in een aantal intieme scènes. Dat haar relatie met Matthew Hussey toen net afgelopen was, doet de vermoedens alleen nog maar stijgen.

In 2015 werkten de twee al eens samen voor ‘I Know What You Did Last Summer’, en toen al deden geruchten over een romance de ronde. Camila en Shawn lachten er toen vooral mee. Zo zei Shawn aan E! News: “We kunnen gewoon geen relatie beginnen. Ik bedoel: Spaans en Canadees, dat mixt niet!”

Maar deze keer zit het naar verluidt wel goed. Een bron vertelt aan HollywoodLife: “Ze willen niet benoemen wat ze nu wel of niet zijn, omdat ze al zo lang vrienden zijn. Ze kunnen de aantrekkingskracht en de gevoelens die ze voor elkaar hebben niet ontkennen: ze zijn meer dan gewoon vrienden. Ze willen allebei iets meer proberen, maar ze zijn ook bang omdat ze hun vriendschap niet willen verpesten en elkaars gevoelens niet willen kwetsen als het niet werkt.”