Gert Verhulst: "Toen mijn toenmalige vrouw de naam Viktor koos, dacht ik dat ze een mopje maakte" KDL

27 maart 2018

14u57

Bron: MNM 0 Celebrities MNM-dj's Peter Van de Veire (46) en Julie Van den Steen (25) bellen elke ochtend met mensen die in de jaren '90 of '00 naar bekende mensen genoemd zijn uit die tijd. Dinsdagochtend belden ze met Gert Verhulst omdat er veel jongeren naar hem zijn genoemd. Maar al snel ging het gesprek over de namen van Gerts kinderen.

Toen Julie Gert vroeg waar hij de inspiratie had gehaald voor de namen van zijn kinderen, had Gert iets op te biechten. "Viktor is de naam die verzonnen is door mijn toenmalige echtgenote. Ik zei toen: 'hoe zullen we ons kind noemen?' en toen ze 'Viktor' zei, vroeg ik of ze serieus was. Ik dacht dat ze een mopje maakte. Nu is Viktor een heel ingeburgerde naam, maar toen was dat toch iets specialer dan nu", vertelde Gert. De Studio 100-man voegde er nog aan toe dat hij de naam van zijn dochter Marie wel zelf koos.

Het stukje kan je in onderstaande video beluisteren vanaf de derde minuut.