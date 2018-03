Gert Verhulst over kindje met Ellen: "Ik sluit het niet uit" MVO

30 maart 2018

10u34 15

Gert Verhulst en zijn dochter Marie zijn de laatste gasten van Ann Van Elsen in 'De Familie Van Elsen' op Joe. Ann vraagt zich af of Gert ooit een kindje heeft overwogen met Ellen: "Ja, we hebben het er wel eens over gehad", vertelt Gert. "Maar bij Ellen leeft die kinderwens niet zo heel erg, dus ik vind dat vooral een beslissing die van haar zal afhangen. Als zij ooit absoluut nog een kind wil, dan vind ik niet dat ik de man mag zijn die haar dat ontzegt. Ik heb al twee kinderen en zij heeft er geen, dus ik heb dat allemaal al meegemaakt. Wat dat betreft kan ik zeggen: mijn leven is compleet. Maar we praten er uiteraard over." Ann is nieuwsgierig en vraagt meteen of het nog kan komen: "Ik hoop dat dat nog eventueel zal kunnen komen, dat ik daar toe nog in staat ben", reageert Gert. "Maar het is niet dat het een concreet plan is, maar je sluit dat niet uit. Nooit niet."

