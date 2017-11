Gert Verhulst: "Ik wilde bewijzen dat ik ook tv voor volwassenen kon maken" MVO

Bron: De Volkskrant 0 Gert Verhulst Celebrities Ruim 56 miljoen euro heeft hij op zijn naam staan, en het begon allemaal met een pratende hond. Gert Verhulst (49) vertelt in De Volkskrant over zijn succes, en de keerzijde ervan.

Binnenkort staat Gert in 'het Sportpladijs', en hij kijkt naar eigen zeggen alvast uit naar de optredens. "Volgens mij wordt het een gekkenhuis. Ik heb pas twee keer opgetreden voor volwassenen. De laatste keer, in Gent, stonden vijftienduizend wildenthousiaste jonge gasten voor mijn neus. Ik wist dat Samson en Gert populair zijn bij twintigers en dertigers, wij hebben een groot deel van hun jeugd gekleurd. Maar de reacties overtroffen mijn verwachtingen. Ze konden alle liedjes meezingen, van begin tot einde. Het is nostalgie. Die liedjes nemen je mee terug naar de mooiste periode van je leven. Ik zie het van dichtbij: mijn 23-jarige zoon Viktor is een van de grootste fans van Samson en Gert. Hij kijkt graag herhalingen.'

Beroemd worden

Al sinds zijn jeugdjaren was het zijn droom om beroemd te worden. "Aandacht, herkend worden, erkend worden. Mijn jongensdroom was Mies Bouwman worden. Als kind deed ik haar na, ik speelde thuis presentator van een showprogramma."

Kinderprogramma's waren uiteindelijk het grote gat in de markt. "In het leven passeren veel treinen, je moet zorgen dat je op de juiste zit. Ik had onmiddellijk door dat dit mijn kans was. Ik keek niet neer op kinderprogramma's, zoals anderen. Ik vond het leuk."

Ook volwassenen

Nochtans vond hij het wél erg belangrijk dat 'Gert Late Night' zou scoren. "Omdat dit voor volwassenen is en ik het concept heb ontwikkeld. Als dit niet was gelukt, zou ik het persoonlijk hebben opgevat. In mijn carrière zat een gat dat niet was ingevuld: iets op tv maken voor volwassenen wat populair was en scoorde. Sommige mensen deden meewarig over mijn kinderprogramma's, dat was weleens frustrerend. Vijf jaar geleden zou ik misschien hebben tegengesproken dat ik het gebrek aan die erkenning lastig vond, maar nu geef ik dat toe. Het geeft mij enorme voldoening dat ik die erkenning nu wel krijg."