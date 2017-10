Gers Pardoel: "Ik heb veel ruzie met mijn vader gehad, maar nu is hij mijn grootste fan" TK

09u06

Bron: VRT 0

Gers Pardoel heeft met "Voor m'n kids" een nieuw album klaar. Het doet de Nederlandse rapper over zijn kinderen nadenken, maar ook over zijn vader met wie hij lang een slechte band had. "Met een lied heb ik hem mijn excuses aangeboden", zegt hij in 'Van Gils & Gasten'.

Screenshot VRT Gers Pardoel bij Van Gils & Gasten