Gers Pardoel bekent bij Kim Debrie: "Na 'Ik Neem Je Mee' belandde ik in een depressie"



TK

16 juli 2018

06u22 0 Celebrities Een depressie en een tijdelijke breuk met zijn partner Sélina. De Nederlandse rapper Gers Pardoel (37) heeft na zijn hits ‘Ik Neem Je Mee’ en ‘Bagagadrager’ zijn deel van de miserie gehad, zo bekent hij tijdens de wekelijkse strandwandeling met Kim Debrie in het Radio2-programma ‘Plage Préférée’.

Pardoel, na zijn deelname aan ‘Liefde voor Muziek’ en zijn rol als jurylid in ‘Steracteur Sterartiest’ is Gers ook een beetje Vlaming. Voor hij in 2011 bekend werd, werkte hij als keukenontwerper. Hij had ook jarenlang een vakantiejob in de Efteling. Met dank aan zijn vader, die in het pretpark werkte als aankoper.

Op zijn 28ste scoorde Gers de megahit ‘Broodje Bakpao’. Twee jaar later brak hij solo door met zijn hits ‘Ik Neem Je Mee’ en ‘Bagagedrager’. "Na die doorbraak ben ik een jaar depressief geweest", geeft Gers nu toe. "Door mijn bekendheid wilde iedereen van alles van mij Ik werkte hard en sliep weinig. Ik zat niet meer goed in mijn vel. En ook mijn relatie heeft daar zwaar onder geleden", vertelt hij aan Kim.

Jaar depressief

"Door die depressie was het niet zo fijn om met mij samen te leven", gaat hij verder. "Het ging gewoon niet goed. En toen zijn Sélina, mijn vriendin, en ik even uit elkaar geweest. Maar het gaat nu weer heel goed. Ik ben blij, zij is blij, de kinderen zijn blij. Wij zijn een superteam, kennen elkaar door en door. Ik zou met niemand anders samen kunnen zijn."

Vroeger liet Gers zich geregeld ontvallen dat hij graag een kasteel zou kopen. "Zeg nooit nooit", zegt hij nu tegen Kim. "Je moet geloven in wat je wil. En dan ga je daarnaar leven. Op de schaal van geluk geef ik mezelf een acht op tien. Ik hou van mezlef en da’s heel belangrijk, anders kan je geen liefde aan anderen geven." (MC)

Plage Préferée, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur op Radio 2