Gers Pardoel al anderhalf jaar weg bij vriendin

Gers Pardoel en zijn ex-vriendin Sélina zijn al ruim anderhalf jaar uit elkaar. Dat laat Sélina weten op Facebook. Eerst werd er in de Nederlandse kranten gesproken over slechts een paar maanden.

"De relatie is al sinds april 2016 voorbij, de kinderen en ik zijn ook sinds mei 2016 ergens anders woonachtig", verduidelijkt Sélina. "Reden voor de breuk was en is het gedrag van de ander en geen andere vrouw."

Gers en Sélina hebben samen twee kinderen: dochter Rocci van 2 jaar en zoon Goud van 4.