Geri Halliwell reageert voor het eerst op pikante onthulling van Mel B: “Ik heb helemaal geen seks met haar gehad” TK

01 april 2019

07u13

Bron: News Australia 0 Celebrities Vorige week stak Melanie Brown, beter bekend als Mel B (43) van de Spice Girls, een klein bommetje af in showbizzland: ze verklapte dat ze ooit in bed dook met haar vriendin en collega Geri Halliwell (46). Die ontkent nu in een mededeling echter het hele verhaal. “Ik vind het allemaal heel kwetsend”, klinkt het.

Tijdens de opnames van een Brits praatprogramma verklapte de biseksuele Mel B vorige week een wel heel spicy geheim: dat ze ooit seks heeft gehad met Geri Halliwell, indertijd beter bekend als Ginger Spice. “Het was een eenmalig ding. We lachten erom en daarmee was de kous af. We waren beste vrienden. Het gebeurde gewoon. Is jou dat nog niet overkomen?”, vroeg ze aan presentator Piers Morgan, die de talkshow ‘Piers Morgan’s Life Stories’ presenteert.

Morgan was helemaal de kluts kwijt: “Je hebt zonet een bom laten vallen. Het publiek gaat dit enorm fascinerend vinden.” “Ik ben nu eenmaal een eerlijk mens”, reageerde Mel B, die ook nog meedeelde dat ze vindt dat Geri ‘fantastische borsten’ heeft. Ze besefte wel meteen dat Geri en haar echtgenoot Christian Horner, een miljonair uit de Formule 1-wereld, de onthulling niet op prijs zouden stellen. “Ze gaat mij hiervoor haten, want nu leeft ze helemaal sjiek met haar rijke echtgenoot en in haar landhuis, maar toch is het zo”, aldus Mel B.

Moederdag

Mel voegde er nog aan toe dat ze hoopte dat Geri het verhaal niet zou ontkennen, maar die deed dat nu toch. Na een kleine week stilte stuurde Ginger Spice een persbericht de wereld in waarin ze het hele verhaal afdoet als flauwekul. “Het is zo teleurstellend om al deze geruchten opnieuw te moeten lezen, zeker op Moederdag”, aldus een woordvoerder van de zangeres. “Geri wil jullie laten weten dat het gewoon niet waar is en dat het verhaal zeer kwetsend is naar haar familie toe.”

De opkomende reünie van de Spice Girls komt gelukkig niet in het gedrang door dit akkefietje. “Geri wil vooruit kijken en kan niet wachten om de meiden en de fans terug te zien op tournee. Ze wil een geweldige tijd hebben en nieuwe herinneringen maken.”