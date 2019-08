Gerard Joling zat uren vast op politiebureau in Thailand: “Zo corrupt als de tering!” TK

16 augustus 2019

10u25

Bron: ANP 8 Celebrities Wat een leuke trip naar Thailand moest worden, eindigde voor de Nederlandse zanger Gerard Joling met een flinke domper. De zanger zat er onlangs uren vast op een politiebureau, vertelt hij aan De Telegraaf.

De 59-jarige zanger wilde na een optreden in badplaats Pattaya nog even genieten van het Thaise nachtleven. Ze liepen er met een paar mensen rond toen zijn geluidsman werd aangesproken door twee politieagenten. "We hadden eerst totaal niet door wat er aan de hand was, maar het bleek om zijn e-sigaret te gaan! Die zijn in Thailand namelijk verboden. Hij moest mee naar het bureau en we begrepen er niets van."

Gerard en zijn entourage gingen mee en de zaak werd "heel hoog opgenomen". De geluidsman werd opgesloten en kreeg te horen dat hij vijf jaar de bak in kon draaien als hij niet meteen een boete van 900 euro zou betalen. "Dat leek mij een belachelijk bedrag en daarom begon ik me er flink mee te bemoeien, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Toen zat ik ook ineens in dat hok en mocht ik ook niet meer weg!”

Waar de zanger de zaak eerst niet al te serieus nam, besloot hij toch de boete maar te betalen. "Toen het geld er was, waren ze inderdaad tevreden en kregen we nog een hele uitleg. Het had te maken met het ontduiken van accijnzen, weet ik veel. Maar het lijkt me goed om mensen die naar Thailand gaan te waarschuwen dat een e-sigaret je behoorlijk in de problemen kan brengen. Hij is behoorlijk geschrokken van de ervaring. "Ik heb er een toptijd gehad en die heb ik wel vaker in het land. Maar, aan de andere kant, ze zetten je zó vast en dan moet je er maar weer zien hoe je eruit komt. Dat zooitje is zo corrupt als de tering!”