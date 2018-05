Gerard Joling woest over inbraak bij moeder (88) tijdens Toppersconcert Tom Tates

28 mei 2018

15u41

Gerard Joling is woest, omdat er afgelopen weekend tijdens de Toppers-concerten is ingebroken in de woning van zijn 88-jarige moeder Jannie in de Noord-Hollandse gemeente Schagen. Volgens de Nederlandse zanger, die op Facebook getuigen oproept zich te melden, zijn sieraden ontvreemd die een grote emotionele waarde voor zijn moeder hebben.

De inbraak vond, zo stelt Joling, plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Mevrouw Joling was op dat moment niet thuis, omdat ze de concerten in de Johan Cruijf Arena in Amsterdam (het stadion van Ajax, de nieuwe naam van de Amsterdam Arena, red.) bijwoonde en kennelijk elders sliep. Gerard: "Toen zij gistermiddag (zondag, red.) thuis kwam, na enorm genoten te hebben van twee avonden Toppers, stond er politie voor haar deur. Mijn moeder is enorm geschrokken en verdrietig." Alle sieraden van mevrouw Joling zijn volgens haar zoon weg.

180.000 mensen

Volgens Joling (58), die zelf zo'n 70 kilometer verder in de gemeente Aalsmeer woont, was het nare bericht van zijn moeder een regelrechte domper na drie succesvolle Toppersconcerten. Circa 180.000 mensen woonden de glitter- en glamouroptredens bij die dit jaar als thema 'Pretty in Pink' hadden.

