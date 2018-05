Gerard Joling verwacht burgeroorlog in Nederland: "Zo verschrikkelijk dat het land wordt overgenomen door buitenlanders" MVO

04 mei 2018

06u42

Bron: ANP 15 Celebrities Gerard Joling (58) denkt dat er "binnen nu en drie jaar een burgeroorlog uitbreekt in Nederland". Dat stelt de zanger in een interview in Playboy dat donderdag is gepubliceerd. "De mensen pikken het niet meer. Het land gaat naar de klote op deze manier", aldus Joling.

De zanger vindt het "zo verschrikkelijk dat het land wordt overgenomen door de buitenlanders. We zijn gewoon te laat. We kunnen niet meer terug. En dat is allemaal de schuld van links." De zanger verwacht dat het komt tot "een clash tussen de verschillende culturen. Ik heb niets tegen buitenlanders, maar ze moeten wel onze taal spreken en onze normen en waarden accepteren. We hebben de afgelopen jaren gewoon te veel binnengelaten in een klein land, en vroeg of laat gaat dat botsen."

Verder is het volgens Joling slecht gesteld met de politiek. "Nederland schreeuwt naar mijn mening om twee dingen: strengere regels en hogere straffen!"

Knuppel en geweer

Wat de 'Topper' betreft zou de politie per direct meer bevoegdheden moeten krijgen. "Niet alleen met pepperspray, maar ook met het gebruik van knuppel en geweer. Je denkt toch niet dat je bij de Guardia Civil in Spanje iemand uit kan lachen of in zijn gezicht kan kwatten zonder dat er iets gebeurt? Dan slaan ze je met zes knuppels in elkaar. Hier mag dat weer niet. Wat is dat voor een beleid in Nederland?"

Volgens Joling neemt het aantal inbraken en overvallen toe omdat "dat tuig denkt: als ik word opgepakt dan kom ik toch in een soort hotel terecht waar ik zelf mag kiezen wat ik eet en waar ik alleen op een kamer kom te zitten. Ik vind het zo verschrikkelijk dat dit hier allemaal gewoon kan."