Gerard Joling slachtoffer van 'fake news' MVO

06u43

Bron: De Telegraaf 0 ANP Kippa Celebrities Nederlander Gerarg Joling is het slachtoffer geworden van vals nieuws. De man was op een verjaardagsfeest in Bergen toen hij ontdekte dat er een vreemd bericht over hem was verspreid: hij zou zijn opgepakt omdat hij een wietplantage voor eigen gebruik in huis had.

De zanger, die zelfs nog nooit een gewone sigaret rookte, was razend. Hij reed meteen naar de politie om aangifte te doen van het voorval.

Volgens het bericht zouden er twintig plantjes bij hem thuis zijn aangetroffen, en zou hij dat ook zelf hebben bevestigd - niets van aan dus.

"Dit kun je toch niet zomaar over iemand de wereld in helpen?" aldus Gerard. "Ik heb met drugs nooit iets te maken willen hebben. Laat iedereen lekker zijn gang gaan, maar ik hoef het niet. Dan kun je toch niet zomaar zeggen dat ik op zolder hennep aan het kweken ben… voor eigen gebruik?! Het is fake news, maar wel een bericht dat als een bom insloeg. Mijn telefoon blééf maar gaan. Nou, dan is de lol gauw over. Aan de andere kant was ik ook wel blij, want nu kon ik het verhaal tenminste meteen ontkennen en zeggen dat ik in Bergen zat en niet in een cel op het politiebureau van Aalsmeer. Maar toch wordt zo’n bericht meteen gedeeld en voor je het weet gaat het een eigen leven leiden."