Gerard Joling onder vuur: "Je maakt je schuldig aan dierenmishandeling!" MVO

09u20 1 Instagram Gerard Joling rijdt op een struisvogel. Celebrities De Nederlandse presentator Gerard Joling ligt onder vuur omdat dat tijdens een reis naar Curaçao op een struisvogel reed. Zijn volgers spreken over dierenmishandeling.

"Gister bij de struisvogel farm geweest op Curaçao," schreef Joling op Instagram. " Wat worden de dieren hier goed verzorgd! Leuke circusact, het is toch om te gieren." Op de foto is te zien hoe Joling de vleugels van het dier vasthoudt om stabiel te blijven zitten.

Zijn volgers vonden het voorval echter niet 'om te gieren'. "Dierenmishandeling!" klinkt het. "Ik denk niet dat die struisvogel dat even grappig vindt!"

Bovendien is de behandeling van de dieren tijdens zo'n ritje beneden alle pijl. Een struisvogel van de Ostrich Farm krijgt, net voor iemand op de rug klimt, een sok over zijn kop, zo weet De Telegraaf. Die sok wordt er op de terugweg pas afgehaald, omdat de struisvogel dan graag terug naar zijn hok wil en dus sneller zal lopen; iets wat schijnbaar plezierig is voor de berijder.

De verzorgers zelf raden het af om op de struisvogels te gaan zitten, maar laten het wel toe als een toerist er specifiek om vraagt.

Gister bij de struisvogel farm geweest op Curacao, wat worden de dieren hier goed verzorgd! Leuke circusact, het is toch om te gieren 😂 #gerardjoling #curacao Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 11 jan 2018 om 16:13 CET