Gerard Joling en Gordon begraven de strijdbijl: "We moesten het erover hebben voor we weer konden samenwerken" MVO

11 juni 2018

07u55

Bron: ANP 1 Celebrities Gerard Joling en Gordon hebben hun ruzie snel bijgelegd om samen als duo te kunnen werken in de jury van The Voice Senior. De twee hebben alweer hard gelachen tijdens de opnames van een promotiespotje, vertelt Joling in De Telegraaf.

Gerard zei in het voorjaar, na het verschijnen van de biografie van Gordon, niet meer met zijn tv-vriend te willen samenwerken. Maar het contract voor The Voice Senior hadden ze eind vorig jaar al getekend. "Het is gewoon ook veel te leuk om te laten lopen", zegt Gerard. "Ik had er ook ontzettend veel zin in. Het wordt te gek, met Marco Borsato, Ilse DeLange en Angela Groothuizen en kandidaten tussen de 65 en - echt waar - bijna honderd."

Gerard wilde naar eigen zeggen niet in 'een hok vol herrie' beginnen. "Dat is voor niemand leuk. Voor de makers niet, voor de kandidaten niet en voor jezelf ook niet als je met de pest in je lijf met iemand moet samenwerken."

Joling noemde de sfeer aanvankelijk zurig: "Ik vond ook dat we het er nog wel even over moesten hebben voordat we weer leuk konden doen. Hij noemt dat boek nog steeds zijn waarheid en houdt vol dat het allemaal zo gebeurd is. Ik zei dat ik het allemaal best vond, maar dat het dan beter De leugen regeert had kunnen heten."