Gerard Depardieu wordt niet aangeklaagd voor verkrachting

04 juni 2019

19u04

Bron: ANP 0 Celebrities De Franse acteur Gerard Depardieu (70) wordt niet aangeklaagd voor verkrachting. De openbare aanklager in Parijs heeft het onderzoek naar de aanklacht afgesloten. Dat meldt The Hollywood Reporter.

In augustus vorig jaar diende een 22-jarige actrice een klacht in tegen Depardieu. Volgens haar had de acteur, die een vriend van de familie was, haar twee keer seksueel misbruikt in zijn woning terwijl ze aan het repeteren waren voor een rol. In november 2018 werd Depardieu dan ondervraagd in het kader van het onderzoek naar de verkrachting en het seksueel misbruik. Nu heeft de openbare aanklager het onderzoek echter afgesloten. Er zou niet genoeg bewijsmateriaal zijn om de aanklacht te ondersteunen.

Herve Temime, de advocaat van Depardieu, stelt dat zijn client “onherstelbare schade heeft geleden door het verspreiden van de ongegronde aantijgingen”. Het is niet duidelijk of de acteur, bekend van films als ‘Asterix & Obelix’ en ‘Green Card’, een schadevergoeding eist.